Wall Street Journal'dan dikkat çeken tahıl koridoru analizi: Türkiye ve BM anlaşmayı kurtarmak için harekete geçti

"RUSYA'NIN ULUSLARARASI YALNIZLIĞI ARTTI"

Siyaset uzmanları, gıda tedarikinin Rusya'nın jeopolitik stratejisinde merkez unsur haline geldiğini, Kremlin'in buğday gibi emtia unsurlarını, Moskova'dan yana olmaları ya da savaşta tarafsız kalmaları konusunda Batılı olmayan ülkelere bir baskı unsuru olarak kullandığını söylüyor. Çin ve Hindistan gibi diğer dünya güçleri de Rusya'nın Ukrayna saldırısıyla ilgili son aylarda endişelerini dile getirerek Rusya'nın uluslararası yalnızlığını artırdı.

Ukrayna'da da Karadeniz limanlarının yine abluka altına alınması kararı, Rusya'nın, elektrik, su ve ısınma sistemleri de dahil olmak üzere Ukrayna'nın kilit alt yapısına saldırmak için füze ve insansız hava aracı kullanma stratejisinin şiddetinin artmasına neden oluyor. Ukraynalı yetkililer, saldırıların amacının, Rus güçlerin savaşta kayıplar verdiği bir sırada psikolojik olarak nüfusun genelini çökertmek olduğunu söylüyor.