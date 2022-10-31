Wall Street Journal'dan dikkat çeken tahıl koridoru analizi: Türkiye ve BM anlaşmayı kurtarmak için harekete geçti

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden gönderimini sağlayan anlaşmayı kurtarmak için harekete geçtiğini yazdı.
Haberde anlaşmaya ilişkin "Türkiye ile BM'nin aracılığıyla aylar süren müzakerelerin ardından temmuz ayında imzalanan tahıl ihracatı anlaşması savaştaki nadir diplomasi başarılarından biriydi" ifadelerine yer verildi.
WSJ'nin konuyla ilgili haberi şöyle:
BM Sözcüsünün aktardığına göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres pazar günü, Rusya'nın bu askıya alma durumunu sonlandırmak için çalışıyordu ve Türkiye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da anlaşmayı kurtarmak için Rusya ile görüşme halinde olunduğu kaydedildi. Pazar günü Ukrayna'dan ayrılan gemi olmadı ama Türkiye, Ukrayna ve BM'den yetkililer, 14 geminin pazartesi günü Karadeniz'den geçmesiyle ilgili bir plan üzerinde anlaştı.
"YENİ BİR SIÇRAMA BEKLENİYOR"
Pazartesi günü piyasalar açıldığında tahıl fiyatlarında yine bir sıçrama bekleniyor.
Maxigrain'den Elena Neroba, "Rusya yine gıdayı bir silah olarak kullanıyor. Chicago ve Paris'teki piyasaların pazartesi günü fırlamasını bekliyorum." diyor.
Türkiye ile BM'nin aracılığıyla aylar süren müzakerelerin ardından temmuz ayında imzalanan tahıl ihracatı anlaşması savaştaki nadir diplomasi başarılarından biriydi.
Anlaşma gıda ürünleri taşıyan gemilerin Karadeniz'de Odessa'ya geçişi için güvenli bir koridor yarattı ve Ukraynalı, Rus, Türk ve BM yetkililerinin İstanbul'daki koordinasyon merkezindeki rehberliğinde yürütülüyordu. Denetmenlerden oluşan ekipler İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e girerken ya da çıkarken gemileri kontrol ediyordu.