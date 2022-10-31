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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü 29 Ekim'deki terör saldırısını kınadı

    Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Mogadişu’da 29 Ekim’de meydana gelen terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.

    DHA
    Başkan Erdoğan 29 Ekim’deki saldırıyı kınadı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Mogadişu'da 29 Ekim'de meydana gelen terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.

    Erdoğan, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

    Somali'nin terörle mücadelesine verdikleri güçlü desteği sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali'nin ve Somali halkının yanında olduğunu dile getirdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü 29 Ekim'deki terör saldırısını kınadı
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