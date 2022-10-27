Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.10.2022 22:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2022 22:52
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşecek

    Başkan Erdoğan, kasım ayının başında, gündemi NATO olan yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. 4 Kasım Cuma günü İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmesi planlanırken, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u da 8 Kasım'da Ankara'da ağırlayacak.

    Başkan Erdoğan’dan NATO diplomasisi

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, kasım ayının başında, gündemi NATO olan yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.



    Başkan Erdoğan'ın 4 Kasım Cuma günü İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmesi planlanıyor. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.



    Başkan Erdoğan, dün telefonla görüştüğü İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u da 8 Kasım'da Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede Türkiye-İsveç ilişkilerinin yanı sıra İsveç'in NATO üyelik süreci konularının ele alınması öngörülüyor.



        Başkan Erdoğan, dün yaptığı telefon görüşmesinde, İsveç'in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson'a tebriklerini iletmişti. Başkan Erdoğan, 19 Ekim'de kendisine gönderdiği mektuba değinerek Ulf Kristersson'ı Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etmişti.



        İsveç Başbakanı Kristersson'ın Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Başkan Erdoğan, bu muhtıranın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirmişti.



        Başkan Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye'yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurgulamıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alev savaşçısı olmak için ter döktüler
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşecek
            SON DAKİKA