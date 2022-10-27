Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, kasım ayının başında, gündemi NATO olan yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.
Başkan Erdoğan'ın 4 Kasım Cuma günü İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmesi planlanıyor. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Başkan Erdoğan, dün telefonla görüştüğü İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u da 8 Kasım'da Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede Türkiye-İsveç ilişkilerinin yanı sıra İsveç'in NATO üyelik süreci konularının ele alınması öngörülüyor.