Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşecek





Başkan Erdoğan'ın 4 Kasım Cuma günü İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmesi planlanıyor. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.