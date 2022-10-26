



Kemal Bey, altılı masayı topladı. Ama hiçbir ortağı, adaylığını onaylamadı.



Ali Babacan, "Gerekirse ben, başkan adayı olurum" sözüyle tepkisini açıkladı.



Temel Karamollaoğlu, "Kesinlikle kazanacak birini bulmalıyız" diyerek net tavır aldı.



O yine de durmadı. Sivas'a gidip "Bir de beni deneyin" diye tekrar masaya mesaj yolladı.



Akşener de dün ekrana çıktı. Kılıçdaroğlu'na eleştiri yağdırdı. İşte o şok sözlerden birkaçı:



CHP'lere bir şımarıklık çöktü! Sağcıları istemiyorsanız masaya davet etmeyin kardeşim.



Başörtüsü çözülmüştü. Bu çıkış gereksiz oldu. 15 vekil olayını da söyleyip duruyorlar

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