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    Başkan Erdoğan birçok projeye imza atarken, Millet İttifakı ne bir aday ne de proje açıkladı

    Başkan Tayyip Erdoğan, 5 bin 615 konutun temelini attı. Ayrıca Togg, EYT ve asgari ücret artışı gibi birçok proje başlattı. Her vatandaşı düşündü, herkesin derdine derman aradı. Millet İttifakı ise ne bir aday çıkardı. Ne de bir proje açıkladı. Kılıçdaroğlu, ısrarla "Beni seçin" sözünü tekrarladı. Ama Akşener Dün "Ka-za-na-cak aday" diyerek yine bomba attı! Masa dağıldı, dağılacak...

    Milyonlara umut Altılı Masa’yı unut

    "Yapılamaz" denilen yerli otomobili yaptırdı. TOGG fabrikası, 29 Ekim'de açılacak.

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düğmeye bastı. Hazırlanan taslak, bitmek üzere!

    Asgari ücreti, Temmuz'daki ara zamla 5 bin 500 TL'ye çıkardı. Aralık'ta tekrar tarihi zam var!

    Memurlara ve emeklilere ek iyileştirme yaptı. Böylece taban aylıklarını artırdı.

    3600 ek gösterge düzenlemesini imzaladı. Memur ve emeklinin maaşı zamlanacak.

    "Türkiye Yüzyılı" projesini başlattı. Büyük müjdeleri cuma günü açıklayacak...

    Öğretmen atamaları, sağlık çalışanlarının hakları ve öğrenci affı da cabası...



    Kemal Bey, altılı masayı topladı. Ama hiçbir ortağı, adaylığını onaylamadı.

    Ali Babacan, "Gerekirse ben, başkan adayı olurum" sözüyle tepkisini açıkladı.

    Temel Karamollaoğlu, "Kesinlikle kazanacak birini bulmalıyız" diyerek net tavır aldı.

    O yine de durmadı. Sivas'a gidip "Bir de beni deneyin" diye tekrar masaya mesaj yolladı.

    Akşener de dün ekrana çıktı. Kılıçdaroğlu'na eleştiri yağdırdı. İşte o şok sözlerden birkaçı:

    CHP'lere bir şımarıklık çöktü! Sağcıları istemiyorsanız masaya davet etmeyin kardeşim.

    Başörtüsü çözülmüştü. Bu çıkış gereksiz oldu. 15 vekil olayını da söyleyip duruyorlar

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan birçok projeye imza atarken, Millet İttifakı ne bir aday ne de proje açıkladı
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