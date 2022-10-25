Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi temel atma töreninde önemli açıklamalar: "Başvuru 8 milyona yaklaştı"

Cumhuriyet tarininin en büyük sosyal konut projesinde ilk temeli Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;
Sincan mazlumların gür sesi, dünya lideri Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır mıyız? Milletin adamıyla, buluşmaya hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Bugün coşkunuz da heyecanınızla muhteşemsiniz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük Sosyal Konut projesinden buradan temellerini atacağımız 17 ilimize 85 milyon aziz milletimize selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz.
Bundan tam 40 gün önce Cumhurbaşkanımız milletimize yüz binlerce yeni yuva ve iş yerinin yapılacağının müjdesini verdiler. Bugün de ilk evim ilk iş yerim kapsamında 17 ilimizde aynı anda tam 5615 yeni yuvamızın temellerini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün sizler tüm dünyaya devletimizle milletimizin birlikte nasıl bir istikbale yürüdüğünü görüyorsunuz.
Türkiye Yüzyılı'nın hangi müjdelere sahne olacağını gösteriyorsunuz. 8 milyona yakın başvuruyla devletine güvenen ve bu kutlu yolda bizi her daim destekleyen 85 milyon kardeşimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz sizlere sevdalıyız, milletimize aşığız, dualarına talibiz. Milletimizin gönlüne talibiz.
Bugün duygularımızın zirve yaptığı bir gün. Bu ülkede milletimiz yıllar yılı gecekondulara mahkum edildi. Dede, nine, anne, babalarımız benim de yuvam olsaydı diye hayal kurdular.
Kıymetli kardeşlerim 3 Kasım 2002'de Cumhurbaşkanımızla yeni bir dönem başladı. Yuva kuran siyaset başladı. Şefkat siyaseti geldi. Dünyaya tarihi medeniyeti, kültürü, insanlık değerlerini ve kadim şehirlerimizi fazileti öğreten bu anlayış oldu.
20 yılda TOKİ'mizle 1 milyon 170 bin konut yaptık. 30 bine yakın sosyal donatılarıyla inşaatlarımızı yaptık, milletin hizmetine sunduk. Daha büyük adımla Cumhuriyet tarihimizin en büyük Sosyal Konut hamlesini başlatıyoruz. Her şeye hayır diyen o zihniyet ortaya çıktı. Hep bir ağızdan yapamazsınız dediler. Sincan'dan soruyorum, yapıyor muyuz? 17 ilde temellerimizi müjdelerimizden 40 gün sonra atıyor muyuz? Kaynağınız ne diye sordular, Türkiye, milletimiz dedik. Yeni yapacağımız yüz binlerce yuvanın teminatı da garantisi de Recep Tayyip Erdoğan'dır dedik. Onlara diyoruz ki, gözlerini görüyor, kulaklarınız duyuyorsa Sincan'a bakın. Bu şehirdeki eserlere bakın. Bu milletin gücüne inanmayanlar dönsünler Ankara'nın büyük dönüşümüne baksınlar.