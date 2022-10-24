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    • 24.10.2022 09:28
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    28 Ekim 2022 resmi tatil mi, YARIM GÜN mü? | Cuma günü ÖĞLEDEN SONRA okul var mı? | 28 Ekim 2022 Cuma bankalar, kargolar açık mı?

    Cumhuriyet'in 99'uncu yılı çeşitli etkinlikler ve törenle kutlanacak. 29 Ekim bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. 28 Ekim'in hafta sonuna eklenip eklenmeyeceği ise merak konusu oldu.Peki, 18 Ekim resmi tatil mi? Cuma günü öğleden sonra okul var mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    28 Ekim 2022 resmi tatil mi, YARIM GÜN mü?

    20 Ekim heyecanla beklenirken 28 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı merak konusu haline geldi.

    28 EKİM YARIM GÜN MÜ, 28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

    Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

    28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor, yani Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak.

        28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

        28 Ekim günü öğleden sonra bankaların kapalı olacağı belirtiliyor. Geçen sene 28 ekim günü bankalar öğlene kadar açık kaldı.

        29 EKİM TATİL Mİ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil uygulaması bulunuyor. 29 Ekim tarihi cumartesi gününe denk geliyor.
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        Haberler Güncel 28 Ekim 2022 resmi tatil mi, YARIM GÜN mü? | Cuma günü ÖĞLEDEN SONRA okul var mı? | 28 Ekim 2022 Cuma bankalar, kargolar açık mı?
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