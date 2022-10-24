28 Ekim 2022 resmi tatil mi, YARIM GÜN mü? | Cuma günü ÖĞLEDEN SONRA okul var mı? | 28 Ekim 2022 Cuma bankalar, kargolar açık mı?

20 Ekim heyecanla beklenirken 28 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı merak konusu haline geldi.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, 28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor, yani Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak.