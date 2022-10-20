TFF binasına silahlı saldırıda fezleke hazırlandı! 285 yıla kadar hapis istemi

"OLAYDAN ŞANS ESERİ KURTULDUM"

Fezlekede, merminin oturduğu koltuğun hemen arkasındaki camdan içeriye girdiğini belirten Hamit Altıntop, mermi sesini kulağının hemen dibinde duyduğunu, olaydan şans eseri kurtulduğunu düşündüğünü beyan etti.

Şüphelilerin beyanlarına da yer verilen fezlekede, C.U'nun, ev arkadaşı olan diğer şüpheliyle olayın yaşandığı yere alkol almaya gittiklerini, alkolün etkisiyle yanında bulundurduğu tabancayla rastgele ateş ettiğini ve herhangi bir kastı olmadığını söylediği kaydedildi.

Diğer şüpheli O.G'nin ise olayda kesinlikle silah kullanmadığını, kendisi oradan ayrıldıktan sonra C.U'nun ateş etmiş olabileceğini belirttiği fezlekede yer aldı.

Fezlekede, görgü tanığı olarak beyanına yer verilen B.U, birkaç el silah sesi duyduğunu, dışarıya çıkıp baktığında, C.U'ya ait olduğunu öğrendiği yerin arkasında erkek olduklarını düşündüğü iki kişi gördüğünü anlattı.