Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de: Libya, Nijerya ve Somali...

Anlaşma, Libya'daki sağlık bakımı hizmetlerini iyileştirmek için eşgüdüm, uygulama mekanizmaları, kanuni ve hukuki yönlerin yanı sıra mali ve ayni yükümlülükler ile tarafların sorumlulukları çerçevesinde sağlık, eğitim ve Kovid-19 salgınıyla mücadele alanlarında iş birliğini kapsıyor.

NİJERYA İLE ENERJİ ANLAŞMASI

Abuja'da 20 Ekim 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete de yayımlandı.

Mutabakat zaptına göre, taraflar, enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği arasındaki iş birliğini karşılıklı anlayış temelinde geliştirmeyi teşvik edecek.