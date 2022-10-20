Fransız çimento devi Lafarge, DAEŞ ile olan iş birliğini itiraf etti

ABD Adalet Bakanlığı, Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge'ın, New York Brooklyn'deki federal mahkemede suçunu kabul ettiğini açıkladı. Buna göre ABD'li savcılar, şirket üyesi 21 kişinin, DEAŞ'la sürekli irtibatlı olduklarının belirlendiğini hatırlattı. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco ise Ağustos 2013 ila Ekim 2014'te şirketin bölgede rekabeti bastırmak ve pazar payını artırmak için DAEŞ'in Suriye'de kontrolü sağlamasından yararlandığını anlattı.
ÇİPLİ ÖZEL KİMLİK
Şirketin birkaç yıl boyunca Suriye'de DEAŞ'la "Suç birliği" yaptığı hatırlatıldı. Şirket iddiaya göre DEAŞ'a ilk anlaşma sonrası 20 milyon euro'luk ödeme yaptı. Fransa Dış Güvenlik Birimi (DGSE) eski çalışanlarından kurduğu özel bir ekibi, Suriye'ye yolladı. Özel kimlikli şirket görevlileri, DEAŞ noktalarında aylarca sorun yaşamadı. Ancak bu kimliklerin kopyaları yapılınca, özel çipli yaka kartları hazırlandı. Bu sayede Lafarge görevlilerine ayrıcalık sağlandı.