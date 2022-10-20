Fransız çimento devi Lafarge, DAEŞ ile olan iş birliğini itiraf etti





ÇİPLİ ÖZEL KİMLİK

Şirketin birkaç yıl boyunca Suriye'de DEAŞ'la "Suç birliği" yaptığı hatırlatıldı. Şirket iddiaya göre DEAŞ'a ilk anlaşma sonrası 20 milyon euro'luk ödeme yaptı. Fransa Dış Güvenlik Birimi (DGSE) eski çalışanlarından kurduğu özel bir ekibi, Suriye'ye yolladı. Özel kimlikli şirket görevlileri, DEAŞ noktalarında aylarca sorun yaşamadı. Ancak bu kimliklerin kopyaları yapılınca, özel çipli yaka kartları hazırlandı. Bu sayede Lafarge görevlilerine ayrıcalık sağlandı.