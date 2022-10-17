Akkuyu NGS'de bir adım daha tamam! Dev projede sona doğru

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer santrallerin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun (İKK) 6'ncı katmanı kuruldu. Bir sonraki aşamada yapılacak olan işlem ise reaktör kubbesinin kapatılması olacak.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında çalışmalar 7/24 sürüyor. Çalışma takviyi kapsamında (NGS) 1'inci güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer santrallerin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun (İKK) 6'ncı katmanı kuruldu.2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan kubbe montajının yapılmasıyla, 1'inci ünitenin reaktör bölümü tamamlanmış olacak.
Reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan çelik kaplama ve özel betondan oluşan İKK, reaktör binasını korumanın yanı sıra boru geçişlerine ve santralin işletme aşamasında nükleer reaktörde bakım işlemlerini gerçekleştiren kutup vincine destek oluyor.