Akkuyu NGS'de bir adım daha tamam! Dev projede sona doğru

ERDOĞAN'DAN AKKUYU SÖZLERİ

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Astana'da Putin'le yaptığı görüşmede Akkuyu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bu süreç içinde Akkuyu çok çok önemli bir adım. Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Bu arada sizinle Sinop'u da konuşmuştuk. Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu, tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Bu konularda Türkiye-Rusya iş birliği, tabii Akkuyu bizim yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop, o da bir yüzde 10 karşıladığı zaman yüzde 20 gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki nükleer enerji santralinin çıkaracağı ses dünyada çok çok farklı olacaktır." ifadelerini kullandı.

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