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    • 13.10.2022 15:10
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    • 13.10.2022 15:10
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    Başkan Erdoğan Kazakistan'dan ayrıldı

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nin ardından Kazakistan'ın başkenti Astana'dan özel uçak "TC TUR" ile ayrıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Kazakistan’dan ayrıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'dan özel uçak "TC TUR" ile ayrıldı.

    Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'ndan Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ve diğer ilgililer uğurladı.

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a gitti.

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