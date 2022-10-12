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    • Güncel
    • 13.10.2022 01:27
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    • 13.10.2022 01:27
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    Yunan ölüme itti, Türkiye imdada yetişti! 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

    Yunan ölüme itti, Türkiye imdada yetişti!

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    MENDERES'TE 9 GÖÇMEN KURTARILDI
    Ekipler ayrıca Menderes ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 9 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

    Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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    Haberler Güncel Yunan ölüme itti, Türkiye imdada yetişti! 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
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