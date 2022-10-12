Karar Resmi Gazete'de! Yargıtay'a biri şehit eşi 10 yeni üye seçildi: İşte isim isim o liste

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda, ceza ve hukuk dairelerindeki boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için bugün Genel Kurul toplantısı gerçekleştirdi. HSK Genel Kurulu görüşmelerin sonucundu Yargıtay'a 10 yeni üye belirlendi.