İnternet haber sitelerinde çalışanlara BASIN KARTI verilecek mi? TBMM Sosyal medya kanunu kapsamı nedir? İnternet haberciliği yapanlara sarı basın kartı veriliyor mu, şartlar neler?

İKTİDARLA MUHALEFETİ KARŞI KARŞIYA GETİREN DÜZENLEME

AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla Meclis'e sunulan teklif, Haziran ayında Komisyondan geçmiş ama genel kurul görüşmeleri bu aya bırakılmıştı.

İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren 29 maddelik teklifle Türk Ceza Kanunu'na "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ekleniyor. Böylece, halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.