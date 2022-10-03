Şanlıurfa'daki Gülveren Köyü Jandarma karakoluna YPG/PYD'den alçak saldırı! Mehmetçik misliyle karşılık verdi. Peki, Şanlıurfa Gülveren karakolu son dakika ÖLÜ YARALI var mı? İşte detaylar!

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Akçakale ile Suruç ilçesi arasında bulunan Gülveren Köyü Jandarma karakoluna YPG/PYD teröristlerce saldırı düzenlendi. Mehmetçiğin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Şanlıurfa'da YPG/PYD'nin etkili olduğu bölgede bulunan sınır karakoluna saldırı düzenlendi. Akşam saatlerinde başlayan çatışmalar uzun süre sürdü.

Akçakale ile Suruç arası Gülveren Köyü Jandarma karakoluna saldırı oldu. Askerlerin hemen karşılık verdiği çatışmanın saat 20.00 sularında devam ettiği aktarıldı.