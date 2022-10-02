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    • 02.10.2022 15:46
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    • 02.10.2022 16:00
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    SON DAKİKA: Tokat'ta 30 Ağustos resepsiyonunda skandal görüntü! 28 Şubat kafalı askerler görevden alındı

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda kabulü mümkün olmayan olaya karışan personelin, idari soruşturmanın selameti bakımından derhal görevden alındığını ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

    28 Şubat kafalı askerler görevden alındı

    MSB'den yapılan açıklamada, Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda meydana gelenlerin kabulünün hiçbir şekilde mümkün olmadığı vurgulandı.

    "TSK BÜNYESİNDE DİSİPLİNE UYMAK ESASTIR"
    Olaya karışanların, idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İdari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır."

    Tokat'ta 28 Şubat dönemini hatırlatan rezil bir olay yaşandı.

    Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda bir grup rütbeli asker kendilerini kapıda karşılayan Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı.

    Kafa 28 Şubat kafası! | İZLE

    VALİ KONUKLARI KARŞILADI TEK TEK TOKALAŞTI
    30 Ağustos kapsamında Tokat Valiliği'nde gerçekleştirilen resepsiyonda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu gelen konukları karşıladı tek tek ellerine sıkarak zafer bayramlarını tebrik etti.

    BİR GRUP ASKER VALİYİ GÖRMEZDEN GELDİ
    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kalabalık bir askeri grup, kendilerini kapıda karşılayan valinin elini sıkmadan yanlarından geçip gitti.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
        O görüntüler sosyal medyadan da büyük tepki topladı.

        Tepkilerden bazıları;

        Görüntülere ilişkin açıklama yapan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Mevzu 1 aylık. Görüntüler Tokat'taki 30 Ağustos resepsiyonundan. Vali konuklarını ağırlıyor. Bir grup hadsiz solona giriyor. Neyse ki disiplin soruşturması açılmış, bir albay ve binbaşı il dışına gönderilmiş. Beyler, herkes haddini bilecek." ifadelerini kullandı.

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        28 Şubat kafalı askerler görevden alındı
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Tokat'ta 30 Ağustos resepsiyonunda skandal görüntü! 28 Şubat kafalı askerler görevden alındı
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