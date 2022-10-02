Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.10.2022 12:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2022 12:14
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Suriye'de Tel Rıfat bölgesinde füze atılması sonucu özel harekat polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu

    Son dakika haberleri... Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde; Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ardından Tel Rıfat Bölgesi’nden füze (anti tank) atılması sonrası Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü.

    Suriye’de bir polisimiz şehit düştü

    Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde; Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    YARALANAN ÖZEL HAREKAT POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU
    Ardından Tel Rıfat Bölgesi'nden füze (anti tank) atılması sonrası Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şehit düşen Kahraman Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." açıklaması yapıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tesettür üzerinden Diyanet’i hedef aldılar
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Suriye'de Tel Rıfat bölgesinde füze atılması sonucu özel harekat polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu
        SON DAKİKA