SON DAKİKA: Suriye'de Tel Rıfat bölgesinde füze atılması sonucu özel harekat polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu

Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde; Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

YARALANAN ÖZEL HAREKAT POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

Ardından Tel Rıfat Bölgesi'nden füze (anti tank) atılması sonrası Özel Harekat Polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü.