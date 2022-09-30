Bakan Kurum'dan Türkiye Çevre Ajansı ile ilgili çirkin iddialara tepki:

Türkiye Çevre Ajansı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hedef alındığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iddialarla hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.
ASILSIZ MESNETSİZ İDDİALAR
Yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kamuoyunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevre Ajans'ının Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde olduğu yönündeki asılsız, mesnetsiz iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Daha önce de defaatle belirtildiği üzere; Türkiye Çevre Ajansı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin temsilcilerinin onayıyla kurulmuştur. Kanunla hayata geçirilmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı bir kamu iştirakidir.
HİÇBİR ÖZEL ŞAHISLA İLGİSİ YOKTUR
Dolayısıyla Çevre Ajansı, Emine Erdoğan Hanımefendi de dâhil olmak üzere hiç kimsenin himayesinde değildir ve hiçbir özel şahısla ilgisi yoktur. Kanunda Ajans'ın faaliyet alanı, nasıl çalıştığı, gelirleri açık, net, şeffaf bir şekilde ortaya konmuştur.
YASAL BİR GELİRDİR
Asılsız iddiaya konu olan ve Sayıştay raporlarında da belirtilen gelir de, 2021 yılı bütçesinde yer alan, yine kanunun geçici maddesinde de belirtildiği üzere, Çevre Kanunu'nun ek maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katkı paylarının yüzde 25'ine tekabül eden yasal bir gelirdir.