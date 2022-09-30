Bakan Kurum'dan Türkiye Çevre Ajansı ile ilgili çirkin iddialara tepki:

HİÇBİR ÖZEL ŞAHISLA İLGİSİ YOKTUR

Dolayısıyla Çevre Ajansı, Emine Erdoğan Hanımefendi de dâhil olmak üzere hiç kimsenin himayesinde değildir ve hiçbir özel şahısla ilgisi yoktur. Kanunda Ajans'ın faaliyet alanı, nasıl çalıştığı, gelirleri açık, net, şeffaf bir şekilde ortaya konmuştur.

YASAL BİR GELİRDİR

Asılsız iddiaya konu olan ve Sayıştay raporlarında da belirtilen gelir de, 2021 yılı bütçesinde yer alan, yine kanunun geçici maddesinde de belirtildiği üzere, Çevre Kanunu'nun ek maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katkı paylarının yüzde 25'ine tekabül eden yasal bir gelirdir.