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    • 30.09.2022 17:21
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    • 30.09.2022 17:55
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    Bakan Kurum'dan Türkiye Çevre Ajansı ile ilgili çirkin iddialara tepki:

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Çevre Ajansı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hedef alınan çirkin iddialara tepki gösterdi. Bakan Kurum, "Çevre Ajansı, Emine Erdoğan Hanımefendi de dahil olmak üzere hiç kimsenin himayesinde değildir ve hiçbir özel şahısla ilgisi yoktur" dedi. Yapılan açıklamada, iddialarla ilgili 'en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır' vurgusu yapıldı. İddialarla ilgili hukuki süreç başlatıldı.

    Çirkin iddialara tepki: En hafif tabiriyle ahlaksızlık

    Türkiye Çevre Ajansı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hedef alındığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iddialarla hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

    Çevre Bakanlığı'ndan açıklama

    ASILSIZ MESNETSİZ İDDİALAR
    Yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
    Kamuoyunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevre Ajans'ının Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde olduğu yönündeki asılsız, mesnetsiz iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

    Daha önce de defaatle belirtildiği üzere; Türkiye Çevre Ajansı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin temsilcilerinin onayıyla kurulmuştur. Kanunla hayata geçirilmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı bir kamu iştirakidir.

    HİÇBİR ÖZEL ŞAHISLA İLGİSİ YOKTUR
    Dolayısıyla Çevre Ajansı, Emine Erdoğan Hanımefendi de dâhil olmak üzere hiç kimsenin himayesinde değildir ve hiçbir özel şahısla ilgisi yoktur. Kanunda Ajans'ın faaliyet alanı, nasıl çalıştığı, gelirleri açık, net, şeffaf bir şekilde ortaya konmuştur.

    YASAL BİR GELİRDİR
    Asılsız iddiaya konu olan ve Sayıştay raporlarında da belirtilen gelir de, 2021 yılı bütçesinde yer alan, yine kanunun geçici maddesinde de belirtildiği üzere, Çevre Kanunu'nun ek maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katkı paylarının yüzde 25'ine tekabül eden yasal bir gelirdir.

        Çevre Ajansı gelirleri yine kanunda yer aldığı şekilde ajansın faaliyetleri için kullanılmaktadır.

        'DEPOZİTO İADE SİSTEMİ' İŞLEME YAPISI
        Bu faaliyetler ise atık toplama konusunda en verimli uygulamaları hayat geçirerek Depozito İade Sistemi'ni etkin bir şekilde yürütmek, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak, geri kazanılabilir ürünleri kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırmak, çevrenin, doğal varlıklarımızın korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak, iklim değişikliğiyle mücadele, doğal alanlarımızı, denizlerimiz başta olmak üzere su kaynaklarımızı korumak, şehirlerimizi temiz tutmak.

        EN HAFİF TABİRİYLE AHLAKSIZLIKTIR
        Hal böyleyken kanuni bir işlemi, kanuna aykırı, keyfi bir faaliyet gibi göstermek, üstelik de bunu Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde yapıyor algısı oluşturmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. İddialarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır.
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            Haberler Güncel Bakan Kurum'dan Türkiye Çevre Ajansı ile ilgili çirkin iddialara tepki:
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