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    • 28.09.2022 16:30
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    THY listeleri altüst etti Alman basını dertlendi: THY Lufthansa'yı geçti...

    İngiltere merkezli Skytrax isimli kuruluş tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödülleri, sahiplerini buldu. Listede Türk Hava Yolları (THY) 7. sırada yer aldı. THY'nin bu başarısı Alman basınında gündem oldu. Lufthansa'nın listede 15. sıraya gerilemesini eleştiren der Spiegel, "THY Lufthansa'yı geçti" ifadelerini kullandı.

    THY listeleri altüst etti Alman basını dertlendi

    İngiltere merkezli Skytrax tarafından düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın en iyi havayollları listesinde 7. sırada yer alan Türk Hava Yolları, Almanya'da gündem oldu. Londra'da düzenlenen ödül töreninde, Türk Hava Yolları (THY); "Avrupa'nın En iyi Hava Yolu", "Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Hava Yolu" ödüllerine layık görüldü.

    "THY, LUFTHANSA'YI GEÇTİ"
    Alman der Spiegel gazetesi, "THY, Lufthansa'yı geçti" başlığı ile duyurduğu haberinde iki havayolu şirketini kıyasladı. THY'nin dünya sıralamasında 17. sıradan 7. sıraya yükseldiği belirtilirken Lufthansa'nın 9. sıradan 15. sıraya gerilemesi eleştirilen haberde, "en çok hangi havayolunu seviyorsunuz, en iyi ekiplere sahip, en iyi uçak içi programı kimde? Skytrax sıralamasında 13 milyondan fazla kişi bu soruları yanıtladı. Sonuç: Lufthansa listede aşağıya kaymaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel THY listeleri altüst etti Alman basını dertlendi: THY Lufthansa'yı geçti...
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