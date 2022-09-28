THY listeleri altüst etti Alman basını dertlendi: THY Lufthansa'yı geçti...

"THY, LUFTHANSA'YI GEÇTİ"

Alman der Spiegel gazetesi, "THY, Lufthansa'yı geçti" başlığı ile duyurduğu haberinde iki havayolu şirketini kıyasladı. THY'nin dünya sıralamasında 17. sıradan 7. sıraya yükseldiği belirtilirken Lufthansa'nın 9. sıradan 15. sıraya gerilemesi eleştirilen haberde, "en çok hangi havayolunu seviyorsunuz, en iyi ekiplere sahip, en iyi uçak içi programı kimde? Skytrax sıralamasında 13 milyondan fazla kişi bu soruları yanıtladı. Sonuç: Lufthansa listede aşağıya kaymaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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