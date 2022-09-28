ABD'de Oracle'a 'rüşvet' cezası! Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Filiz Doğan o şirketin müdürü çıktı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) teknoloji firması Oracle ile ilgili 'rüşvet' bombası patlattı.

SEC Oracle'ın bazı ülkelerde rüşvet vermek için "rüşvet fonu" kurduğunu belirtilerek 23 milyon dolar ceza verdi.

SEC'den yapılan yazılı açıklamada, Oracle'ın BAE, Hindistan ve Türkiye dahil anılan ülkelerde, yasadışı olarak çeşitli fonlar oluşturarak bu fonlar ile resmi görevlileri çeşitli konferanslar için yurtdışı seyahatlere götürdüğü ve bunun karşılığında ihale ile iş aldığına dikkat çekildi.

ORACLE 23 MİLYONLUK CEZAYI KABUL ETTİ

Oracle, SEC'nin suçlamalarını reddetmeden ve kabul etmeden toplam 23 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.