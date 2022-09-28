ABD'de Oracle'a 'rüşvet' cezası! Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Filiz Doğan o şirketin müdürü çıktı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) teknoloji firması Oracle ile ilgili 'rüşvet' bombası patlattı.
SEC Oracle'ın bazı ülkelerde rüşvet vermek için "rüşvet fonu" kurduğunu belirtilerek 23 milyon dolar ceza verdi.
SEC'den yapılan yazılı açıklamada, Oracle'ın BAE, Hindistan ve Türkiye dahil anılan ülkelerde, yasadışı olarak çeşitli fonlar oluşturarak bu fonlar ile resmi görevlileri çeşitli konferanslar için yurtdışı seyahatlere götürdüğü ve bunun karşılığında ihale ile iş aldığına dikkat çekildi.
ORACLE 23 MİLYONLUK CEZAYI KABUL ETTİ
Oracle, SEC'nin suçlamalarını reddetmeden ve kabul etmeden toplam 23 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Oracle'ın Türkiye'de 'Rüşvet Fonu'nun kimler için kullanıldığını açıklamazken yardımları için Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'na teşekkür etti.
İBB BOMBASI PATLADI
Rüşvet çarkına ilişkin bomba bir detay da ortaya çıktı. 2016-2019 yıllarını kapsayan rüşvet olayında şirketin Türkiye müdürlüğünü yapan Filiz Doğan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışmanlık görevine getirildiği ortaya çıktı.
Fotoğrafta: Filiz Doğan
EKREM İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI ÇIKTI
Filiz Doğan'ın Temmuz 2021'den itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teknoloji danışmanlığını yaptığı öğrenildi.
FİLİZ DOĞAN KİMDİR?
İBB'nin yönetim şemasında yer alan özgeçmişte de Filiz Doğan'ın Orale isimli teknoloji firmasında görev yaptığı belirtiliyor.