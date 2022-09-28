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    • 28.09.2022 16:35
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    ABD'de Oracle'a 'rüşvet' cezası! Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Filiz Doğan o şirketin müdürü çıktı

    ABD'de patlayan 'rüşvet' bombasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Filiz Doğan'la ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), teknoloji şirketi Oracle’a Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilciliklerinde yerel yetkililere rüşvet vermek için ‘rüşvet fonu’ kurmaktan 23 milyon dolar ceza verdi. Söz konusu dönemde şirketin Türkiye müdürü olan Filiz Doğan'ın 2021 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışmanlık görevine getirildiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Rüşvet bombası İBB’de patladı

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) teknoloji firması Oracle ile ilgili 'rüşvet' bombası patlattı.

    SEC Oracle'ın bazı ülkelerde rüşvet vermek için "rüşvet fonu" kurduğunu belirtilerek 23 milyon dolar ceza verdi.

    SEC'den yapılan yazılı açıklamada, Oracle'ın BAE, Hindistan ve Türkiye dahil anılan ülkelerde, yasadışı olarak çeşitli fonlar oluşturarak bu fonlar ile resmi görevlileri çeşitli konferanslar için yurtdışı seyahatlere götürdüğü ve bunun karşılığında ihale ile iş aldığına dikkat çekildi.

    ORACLE 23 MİLYONLUK CEZAYI KABUL ETTİ
    Oracle, SEC'nin suçlamalarını reddetmeden ve kabul etmeden toplam 23 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Oracle'ın Türkiye'de 'Rüşvet Fonu'nun kimler için kullanıldığını açıklamazken yardımları için Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'na teşekkür etti.

    İBB BOMBASI PATLADI
    Rüşvet çarkına ilişkin bomba bir detay da ortaya çıktı. 2016-2019 yıllarını kapsayan rüşvet olayında şirketin Türkiye müdürlüğünü yapan Filiz Doğan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışmanlık görevine getirildiği ortaya çıktı.


    Fotoğrafta: Filiz Doğan

    EKREM İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI ÇIKTI
    Filiz Doğan'ın Temmuz 2021'den itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teknoloji danışmanlığını yaptığı öğrenildi.

    FİLİZ DOĞAN KİMDİR?
    İBB'nin yönetim şemasında yer alan özgeçmişte de Filiz Doğan'ın Orale isimli teknoloji firmasında görev yaptığı belirtiliyor.

        İşte Doğan'ın özgeçmişi;

        "1968 yılında Adapazarı'nda doğan Özlem Filiz Doğan, 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi. Mezuniyetinden sonra yine aynı üniversitede MBA programına katıldı. Doğan, Login A.Ş. ve Oracle dahil olmak üzere bilişim sektörünün önemli kurumlarında görev yaptı. Oracle'a 1995 yılında Veritabanı Satış Danışmanı olarak katılan Filiz Doğan, 1999-2000 yılları arasında Oracle'ın Amerika'daki Merkezi'nde Veritabanı Ürün Müdürü pozisyonunda çalıştı. 2000 yılında Teknoloji Satış Danışmanlığı Yöneticisi göreviyle Türkiye'ye geri dönen Doğan, 2011 Ekim ayı itibariyle Oracle Türkiye Genel Müdürlüğü pozisyonuna getirildi. Sonrasında bu görevine ek olarak Levant, Kuzey Afrika ve Mısır`ın da dahil olduğu bölgeyi yönetti."
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        Haberler Güncel ABD'de Oracle'a 'rüşvet' cezası! Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Filiz Doğan o şirketin müdürü çıktı
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