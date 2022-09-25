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    SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Erzurum'da ''2023'e Doğru Aday Belli Karar Net' mitinginde önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri...MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Erzurum'da '2023'e Doğru Aday Belli Karar Net' mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Bahçeli’den önemli açıklamalar

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    Son dakika haberleri...MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Erzurum'da '2023'e Doğru Aday Belli Karar Net' mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

    Yurdumun her insanını muhabbetle kucaklıyorum. Erzurum'da deniz yok diyorlar. Evet yok ama ben burada sevda okyanusu görmekteyim. Niyaz ederim ki Allah sizi kötü niyetten ilelebet korusun.

    Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 2023'te yırtılıp atılacaktır. Türk milleti mührü eline aldığında zillet partilerini gören olmayacaktır.

    Hiç kimse boş hayale kapılıp yanlış hesap yapmasın. Aydınlık yarınlarınız sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Bu inanmışlığınız gösteriyor ki, Erzurum'da Zillet İttifakı'na geçit yok.

    2023'te cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. yarısına geçmiş olacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, üretim, yatırım seferberliği ile yükseldikçe yükselmiş bir ülke gerçeğine ulaşacağız, Türkiye'yi büyüteceğiz.

    "BİZİM ADAYIMIZ BELLİ, KARARIMIZ NETTİR"
    Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

    KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
    Kılıçdaroğlu 2 Ağustos'ta Erzurum'a gelerek yalanlarına yenilerini ekledi. Bu ziyaretinde helalleşmek istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu önceki konuşmasında, 'Selahattin Demirtaş'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız' demişti. Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'a gelerek Nutuk'tan bahsetmesine gerek yoktur.

    Bir teröristin bir casusun göğsünde şeref madalyası taşıyacağını düşünen Kılıçdaroğlu'ndan başkası değildir. Demirtaş'ın dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun? Cezaevinde bulunan terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksın.

    Geçtiğimiz günlerde Elazığ'a gitti. Gakkoşlar Kılıçdaroğlu'na ders verdi. Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözü afişe edildi. CHP'li vekilin ve Kılıçdaroğlu'nun dış politika baş danışmanının 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor' sözü gözler önüne serildi. Bu pankartların hepsi doğru hatta daha fazlası vardır. Kılıçdaroğlu'nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afişte poz vermesi, 'barışacağız' demesi, Türkiye'ye meydan okuma küstahlığıdır.

    Kılıçdaroğlu açıklasın İmralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle bir gizli ajandaları var mı?

    Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın emellerine sarılmıştır. Okyanus ötesinde kripto mesajlar aldı mı? Ateş olsanız cümrünüz kadar yer yakarsınız. Kaçamazsınız, kurtulamazsınız. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yoktur.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Erzurum'da ''2023'e Doğru Aday Belli Karar Net' mitinginde önemli açıklamalar
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