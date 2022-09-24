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    Cuma namazı çıkışı açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ısrarlar kendisine destek istemesini eleştirdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ısrarla kendisine destek isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu işte böyle eleştirdi. “Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar hala kararsız” dedi.

    Onların derdi bizi niye gersin ki

    Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kendi yol arkadaşlarına yönelik söylediği "Benimle misiniz, değil misiniz? Artık hissetmek istiyorum" sözlerini alaya aldı. "Onların derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz" yorumunu yaptı.

    Mirt Kart sistemine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Alternatifleri neler, ne gibi adımlar atabiliriz bunlar üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

    Yunanistan'a da sert çıktı: Onların iletişim başkanlığı var da bizim yok mu? Bizim iletişim başkanlığımız çok daha güçlü.

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    Haberler Güncel Cuma namazı çıkışı açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ısrarlar kendisine destek istemesini eleştirdi
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