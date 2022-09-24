Cuma namazı çıkışı açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ısrarlar kendisine destek istemesini eleştirdi

Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kendi yol arkadaşlarına yönelik söylediği "Benimle misiniz, değil misiniz? Artık hissetmek istiyorum" sözlerini alaya aldı. "Onların derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz" yorumunu yaptı.



Mirt Kart sistemine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Alternatifleri neler, ne gibi adımlar atabiliriz bunlar üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.



Yunanistan'a da sert çıktı: Onların iletişim başkanlığı var da bizim yok mu? Bizim iletişim başkanlığımız çok daha güçlü.

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