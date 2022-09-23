Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını topladı! İstanbul'da 'Mir sistemi' toplantısı

Bunların hepsini yapılacak toplantıda ele alacaklarını kaydeden Erdoğan, "Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var bunların üzerinde duracağız. Neler yapabiliriz? Ne gibi adımlar atabiliriz? Bunların üzerinde durmak suretiyle bu çalışmamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı

MİR SİSTEMİ NEDİR? NEDEN HEDEFTE?

Peki Mir sistemi nedir? Mir sistemi hangi ülkelerde kullanılıyor? Türkiye'de hangi bankalar Mir sistemine dahil? Detayları A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek anlattı.

Şimşek şunları söyledi;

NEDEN HEDEFTE?

"Türk iş dünyasına yönelik yaptırım tehditlerini sürdüren ABD, Rusya'nın milli kart markası Mir logolu kartları kullandıran 5 tane Türk bankasını hedef aldı. Niçin hedef aldı? Aslında Mir kart sisteminin ne olduğunu anlattığımızda bu soruyu da cevaplamış olacağız.

Öncelikle Mir Rusya Merkez Bankası tarafından uygulanan bir ödeme sistemi ve VISA, Mastercard gibi ödeme sistemlerinin Rus alternatifi diyebiliriz. Mir sistemi için birçok Türk bankası da 2019 Mayıs ayından beri bu kartların kullanımına Türkiye'de izin veriyor.

Hangi bankalar bunlar? İlk olarak Ziraat Bankası bu uygulamayı başlatıyor. Ardından Vakıfbank, Halk Bankası, İş Bankası ve Denizbank da Mir logolu kartları kullandıramaya başlayan bankalardan.