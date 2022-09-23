Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını topladı! İstanbul'da 'Mir sistemi' toplantısı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası yaptırım kartını kullanan ABD yine Rusya'ya yönelik bir yaptırım hamlesi yaptı.
ABD, Rusya'nın yerel ödeme sistemi olan Mir'e dahil olan bankalara yaptırım uygulayacağını duyurdu.
Sistemi Türkiye'de 2 özel banka askıya alırken ve 3 kamu bankası kullanmaya devam ediyor.
Yaptırım konusu gündemdeyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD dönüşü ve bugün Cuma sonrası alternatifleri 'konuşacağız' açıklamasını yaptı.
VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE MİR TOPLANTISI
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası bugün Vahdettin Köşkü'nde 'Mir' toplantısı gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan liderliğindeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katıldı.
Erdoğan cuma sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün ekonomiye ilişkin bir toplantı yapılacağını açıklamıştınız ve özellikle Rusya'nın kullandığı Mir ödeme sistemine ilişkin değerlendirmeler olacak, 'Alternatifleri var.' demiştiniz? Neler ele alınacak?" sorusu üzerine, toplantıda nelerin ele alınacağını burada açıklamasının doğru olmayacağını söyledi.
Bunların hepsini yapılacak toplantıda ele alacaklarını kaydeden Erdoğan, "Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var bunların üzerinde duracağız. Neler yapabiliriz? Ne gibi adımlar atabiliriz? Bunların üzerinde durmak suretiyle bu çalışmamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı
MİR SİSTEMİ NEDİR? NEDEN HEDEFTE?
Peki Mir sistemi nedir? Mir sistemi hangi ülkelerde kullanılıyor? Türkiye'de hangi bankalar Mir sistemine dahil? Detayları A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek anlattı.
Şimşek şunları söyledi;
NEDEN HEDEFTE?
"Türk iş dünyasına yönelik yaptırım tehditlerini sürdüren ABD, Rusya'nın milli kart markası Mir logolu kartları kullandıran 5 tane Türk bankasını hedef aldı. Niçin hedef aldı? Aslında Mir kart sisteminin ne olduğunu anlattığımızda bu soruyu da cevaplamış olacağız.
Öncelikle Mir Rusya Merkez Bankası tarafından uygulanan bir ödeme sistemi ve VISA, Mastercard gibi ödeme sistemlerinin Rus alternatifi diyebiliriz. Mir sistemi için birçok Türk bankası da 2019 Mayıs ayından beri bu kartların kullanımına Türkiye'de izin veriyor.
Hangi bankalar bunlar? İlk olarak Ziraat Bankası bu uygulamayı başlatıyor. Ardından Vakıfbank, Halk Bankası, İş Bankası ve Denizbank da Mir logolu kartları kullandıramaya başlayan bankalardan.