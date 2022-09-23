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    • 23.09.2022 17:18
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    • 23.09.2022 17:34
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    Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını topladı! İstanbul'da 'Mir sistemi' toplantısı

    ABD'nin Rusya'nın yerel ödeme sistemi olan Mir'e dahil olan bankaları odağa almasının ardından Türkiye harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alternatifleri 'konuşacağız' açıklamasının ardından bugün Vahdettin Köşkü'nde toplantı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan liderliğindeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katıldı.

    takvim.com.tr
    ’Mir’ sistemi toplantısı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası yaptırım kartını kullanan ABD yine Rusya'ya yönelik bir yaptırım hamlesi yaptı.

    ABD, Rusya'nın yerel ödeme sistemi olan Mir'e dahil olan bankalara yaptırım uygulayacağını duyurdu.

    Sistemi Türkiye'de 2 özel banka askıya alırken ve 3 kamu bankası kullanmaya devam ediyor.

    Yaptırım konusu gündemdeyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD dönüşü ve bugün Cuma sonrası alternatifleri 'konuşacağız' açıklamasını yaptı.

    VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE MİR TOPLANTISI
    Erdoğan'ın açıklamaları sonrası bugün Vahdettin Köşkü'nde 'Mir' toplantısı gerçekleştirildi.

    Başkan Erdoğan liderliğindeki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katıldı.

    Erdoğan cuma sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün ekonomiye ilişkin bir toplantı yapılacağını açıklamıştınız ve özellikle Rusya'nın kullandığı Mir ödeme sistemine ilişkin değerlendirmeler olacak, 'Alternatifleri var.' demiştiniz? Neler ele alınacak?" sorusu üzerine, toplantıda nelerin ele alınacağını burada açıklamasının doğru olmayacağını söyledi.

    Bunların hepsini yapılacak toplantıda ele alacaklarını kaydeden Erdoğan, "Bu sadece bir Mir kart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var bunların üzerinde duracağız. Neler yapabiliriz? Ne gibi adımlar atabiliriz? Bunların üzerinde durmak suretiyle bu çalışmamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı

    MİR SİSTEMİ NEDİR? NEDEN HEDEFTE?
    Peki Mir sistemi nedir? Mir sistemi hangi ülkelerde kullanılıyor? Türkiye'de hangi bankalar Mir sistemine dahil? Detayları A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek anlattı.

    Şimşek şunları söyledi;

    NEDEN HEDEFTE?
    "Türk iş dünyasına yönelik yaptırım tehditlerini sürdüren ABD, Rusya'nın milli kart markası Mir logolu kartları kullandıran 5 tane Türk bankasını hedef aldı. Niçin hedef aldı? Aslında Mir kart sisteminin ne olduğunu anlattığımızda bu soruyu da cevaplamış olacağız.

    Öncelikle Mir Rusya Merkez Bankası tarafından uygulanan bir ödeme sistemi ve VISA, Mastercard gibi ödeme sistemlerinin Rus alternatifi diyebiliriz. Mir sistemi için birçok Türk bankası da 2019 Mayıs ayından beri bu kartların kullanımına Türkiye'de izin veriyor.

    Hangi bankalar bunlar? İlk olarak Ziraat Bankası bu uygulamayı başlatıyor. Ardından Vakıfbank, Halk Bankası, İş Bankası ve Denizbank da Mir logolu kartları kullandıramaya başlayan bankalardan.

        MİR KART SAHİPLERİ HANGİ İŞLEMLERİ YAPABİLİYOR?
        Müşteriler Türkiye'deki anlaşmalı bankalardan para çekebiliyorlar.

        Kart sahipleri pos cihazı üzerinden kartla ödeme yapabiliyorlar.

        Nakit işlemlerde TL-Ruble dönüşümü aslına göre yapılıyor.

        Kart sahipleri Dolar ve Euro ile işlem yapamıyor.

        Rusya Merkez Bankası Mir kartlarının kabul edildiği ülke sayısını 2025'te 20'ye 2030'da da 35'e çıkarmayı hedefliyor."

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