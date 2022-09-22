Türkiye'den Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Trenleri" Ankara'dan yola çıktı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi de yardımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Trenlerle taşınan yaklaşık 350 ton gıda yardımının Pakistan'da yaşanan gıda sorununa önemli oranda katkıda bulunduğunu ifade eden Gazi, "Bizim bu trajediyi atlatacağımızdan eminim ama Türk kardeşlerimiz bizim yanımızda olduğu sürece daha kolay atlatacağımızı biliyorum. Bu sıkıntıyı aşmamıza yardımcı olan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara hareketli trenler için yardım hazırlayan valilik, kaymakamlık ve belediyelerden oluşan iller arasında, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Rize, Konya, Muğla, Denizli, Aydın, Uşak, Afyon, Sivas, İzmir ve Manisa yer alıyor.