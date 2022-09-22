Akkuyu NGS'nin 2'nci ünitesinin reaktör basınç kabı kuruldu

"ÇALIŞMALAR PLANLANAN ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, Akkuyu NGS'de çalışmaların planlanan şekli ile sürdüğünü belirterek, "2'nci ünitenin reaktör kabının montajı sahada yılın en önemli olaylarından birini teşkil ediyor. Montaj ekibinin ve kaldırma ekipmanı operatörlerinin kusursuz çalışmasına dikkati çekmek isterim. Kabın montajı adeta bir cerrah hassasiyeti gerektirir. Çünkü izin verilen azami yatay sapma milimetrenin onda birini geçemez. 2'nci ünitenin reaktör basınç kabının montajının başarıyla tamamlanması dolayısıyla tüm montaj ekibini, vinç operatörlerini ve diğer uzmanları kutluyorum" dedi.