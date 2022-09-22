Toplu sohbet! Başkan Erdoğan'dan Türkevi'nde yoğun diplomasi trafiği





Erdoğan daha sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Türkevi'nde kabul etti. Infantino, kabulde üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu, Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. Ve bu toptan sadece bir tane üretildiğini söyledi. Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile Infantino'yu tanıştırdı. Futbol sohbetinde Lapid, Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi.