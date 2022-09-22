Toplu sohbet! Başkan Erdoğan'dan Türkevi'nde yoğun diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul toplantısı için bulunduğu New York'ta, ABD Başkanı Biden ve eşinin verdiği akşam yemeğine katılmadan önce Reuters muhabirinin sorularını, ayaküstü cevapladı. "Biden ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Resepsiyonuna katılacağım" ifadesini kullandı. "Görüşmüş olmayı diler miydiniz?" sorusuna ise cevabı yapıştırdı: Yoo, niye?... O Biden ise ben de Erdoğan'ım...
Erdoğan daha sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Türkevi'nde kabul etti. Infantino, kabulde üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu, Katar'da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. Ve bu toptan sadece bir tane üretildiğini söyledi. Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile Infantino'yu tanıştırdı. Futbol sohbetinde Lapid, Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi.
TRAFİĞİ TÜRKEVİ'NDE
Başkan Erdoğan, New York'ta Türkiye'nin görkemli yapısı Türkevi'nde İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ve ABD Senatörü James Risch ile görüştü.