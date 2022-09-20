Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 132 kişi gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE ŞAFAK BASKINI! VİDEO İZLE

Bakan Soylu, "Beş ayı aşkın takip sonucunda bu sabah itibariyle 2 bin 20 polisin katılımı ile Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 130 hedefte toplam 132 kişi gözaltına alındı." dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Bu sabah 05.00 itibarıyla arkadaşlarımızı yola çıkardık. Operasyon sabah itibarıyla başladı. Şükürler olsun kazasız ve belasız olmasını diledik. 132 kişi 05.00-07.30 arası gözaltına alındı. Sorguları yapılacak ve ardından adliyeye teslim edilecek.

Hem Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bursa'da gerçekleştiren emniyet müdürlüğümüzü hem de teşkilatımızı tebrik etmek istiyorum. Uyuşturucu satıcılarına fırsat vermeyeceğiz. Kocaeli'nde 90 kiloya yakın eroin ele geçirildi.