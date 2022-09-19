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    • 19.09.2022 09:14
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    Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Tutuklandılar

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Gaziantep'te, polis ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

    Teröristler tutuklandı

    Gaziantep'te, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    2 DEAŞ'LI TUTUKLANDI
    Ekiplerin yaptığı araştırmada ismi açıklanmayan 2 şüphelinin DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği saptandı. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

    Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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