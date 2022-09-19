Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye Ermenistan tepkisi: Asla kabul edilemez

Ermenistan'ın 1991 yılında Sovyetler'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana ABD'den Erivan'a ilk defa böylesine yüksek temsil düzeyli heyet geldiğini vurgulayan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, "Biz buraya gelmeden kısa süre önce Ermenistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırı gerçekleştirildi. Amerika'nın büyük önem verdiği Ermenistan'a karşı yapılan bu saldırıyı Temsilciler Meclisi olarak kararlılıkla kınıyoruz. Bölgedeki ihtilafın çözümünde önemli rol oynayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT), Minsk Grubu üyelerinden biri olarak Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın ve Karabağ meselesinin adaletli ve kalıcı çözüme kavuşturulması için diplomatik çaba sarf edecek. 2019 yılında ABD Kongresi'nin, 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak kabul etmesinin ardından Başkan Biden da, 2021 yılında 'soykırım' yapıldığını kabul etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yapacağımız görüşmede Ermenistan'ın güvenliğini ve demokratik gelişim yolunu tüm detaylarıyla görüşeceğiz" diye konuştu.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Azerbaycan 79 askerin şehit olduğunu açıkladı. Ermenistan ise ölen Ermeni asker sayısını 135 olarak duyurdu.

Azerbaycan çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesedini Erivan'a vermeye hazır olduğunu açıkladı, 18 Eylül'de 32 cesedi teslim etti.