Başkan Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğini iletti.
SOL YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit düşen Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Cenaze törenine, Şehit İsmet Aybek'in babası İlhak Aybek de katıldı.