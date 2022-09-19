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    • 19.09.2022 14:57
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    Başkan Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı diledi. Öte yandan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit düşen Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı diledi.

    Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğini iletti.

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    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit düşen Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Cenaze törenine, Şehit İsmet Aybek'in babası İlhak Aybek de katıldı.

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