Başkan Erdoğan'a gençlerden sosyal konut teşekkürü

18-30 yaş arası gençler, Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesinde kendilerine kontenjan ayrılmasından ve hane halkı gelirine takılmamalarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler.
GENÇLER PROJEDEN MEMNUN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencisi Rıdvan Kaçmaz (19) "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yirmi yıllık iktidarda yapmış olduğu her şey için çok teşekkür ederim. Sosyal konut projesi dar gelirli, engelli ve özellikle gençler için çok güzel bir proje oldu."
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Ayben Ümüş Kurt (21) "Sayın Cumhurbaşkanımızın yine gençleri ön plana çıkardığı projelerden birine şahitlik ettik. Gençlerin kendi imkanlarıyla bir ev sahibi, iş yeri sahibi olma imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim."