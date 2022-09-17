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    • 17.09.2022 18:30
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    • 17.09.2022 18:30
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    Balıkesir ve Eskişehir'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale

    Eskişehir'de ve Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsalında sabah erken saatlerde başlayan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangınlar; bölgede zaman zaman etkili olan rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılma tehlikesi taşıyor.

    İki ilde orman yangını: Ekipler sahada!

    Eskişehir'in Han ilçesine bağlı kırsal Akhisar Mahallesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Kıyır köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 11 arazöz, 3 dozer, 2 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 46. Şube Şefliği de yangın söndürme araçları, iş makineleri ve personel desteğinde bulundu.

    Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangın bölgesinde zaman zaman rüzgar da etkili oluyor.

    232 PERSONEL GÖREV BAŞINDA
    Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, alevleri kontrol altına alabilmek için 232 personelin 9 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 4 dozerle çalışmalarını sürdürdüğü duyuruldu.

        Ayrıca, Eskişehir ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, askerler ve AFAD görevlileri de söndürme çalışmalarına katılıyor.

        KEPSUT YANGINI SÜRÜYOR
        Balıkesir'in Kepsut ilçesi Mehmetler kırsal mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını devam ediyor.

        Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.

        320 personelin, 5 helikopterin ve 2 uçağın müdahale ettiği yangında, 19 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 yer ekibi ve 5 dozerle de destek veriliyor.

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        Haberler Güncel Balıkesir ve Eskişehir'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale
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