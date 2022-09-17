Balıkesir ve Eskişehir'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale

Eskişehir'in Han ilçesine bağlı kırsal Akhisar Mahallesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Kıyır köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce 11 arazöz, 3 dozer, 2 su tankeri ile ekipler sevk edildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 46. Şube Şefliği de yangın söndürme araçları, iş makineleri ve personel desteğinde bulundu.
Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangın bölgesinde zaman zaman rüzgar da etkili oluyor.
232 PERSONEL GÖREV BAŞINDA
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, alevleri kontrol altına alabilmek için 232 personelin 9 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 4 dozerle çalışmalarını sürdürdüğü duyuruldu.