Balıkesir ve Eskişehir'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale

Ayrıca, Eskişehir ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, askerler ve AFAD görevlileri de söndürme çalışmalarına katılıyor.

KEPSUT YANGINI SÜRÜYOR

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Mehmetler kırsal mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını devam ediyor.