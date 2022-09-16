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    • 16.09.2022 14:24
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    • 16.09.2022 14:25
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    SON DAKİKA! İzmir Çeşme'de bir teknenin batması sonucu 5 düzensiz göçmen öldü

    Son dakika haberleri...  İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonucu 5 düzensiz göçmen öldü. Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.

    AA
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    Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Uçburun Sahili önlerinde battığının bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

    Yapılan çalışmada 11'i denizde, 3'ü sahilde olmak üzere 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

    Kurtarılanların ifadelerine göre kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.

    Arama çalışmalarına Dalış Emniyet Timi, Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği bildirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! İzmir Çeşme'de bir teknenin batması sonucu 5 düzensiz göçmen öldü
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