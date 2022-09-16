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    • 16.09.2022 15:33
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    • 16.09.2022 15:46
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    Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin silahlı kavgasındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberi! Firari Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyeleri arasında alacak verecek nedeniyle yaşandığı belirtilen silahlı kavgada gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    takvim.com.tr
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    Beykoz'da yaşanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan biri kadın 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sedat Peker'in evinin önündeki saldırıda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | VİDEO

    Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Beykoz'da 14 Eylül'de yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinden Ö.Ş'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G'yi alacak verecek meselesinden vurduğunu tespit etmişti.

        Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.Ş. polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yakalanmıştı.

        Y.G'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Ö.Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alınmıştı.

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        Haberler Güncel Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin silahlı kavgasındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi
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