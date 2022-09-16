Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin silahlı kavgasındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

Beykoz'da yaşanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan biri kadın 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sedat Peker'in evinin önündeki saldırıda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | VİDEO
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Beykoz'da 14 Eylül'de yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinden Ö.Ş'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G'yi alacak verecek meselesinden vurduğunu tespit etmişti.