Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütü üyelerinin silahlı kavgasındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

Beykoz'da 14 Eylül'de yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinden Ö.Ş'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G'yi alacak verecek meselesinden vurduğunu tespit etmişti.