PKK'nın talimatıyla ormanı yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Adana'da 24, 29 ve 30 Ağustos ile 3 ve 4 Eylül 2021 tarihlerinde aralarında Şehitler Ormanı'nın da bulunduğu 5 ayrı noktada orman yangını çıktı.

PUSU KURULDU

Havanın yangın çıkacak kadar sıcak olmamasından ve sürekli yangın çıkmasından, ayrıca Şehitler Ormanı'nda yangın çıkmasından şüphelenen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle ormanlık alanda pusu kurarak çalışma başlattı.

BENZİN VE PARA ÇIKTI

Ekipler, yangın çıkan noktada motosikletli bir kişinin kaçtığını gördü. Ekipler motosikletli şahsın peşinden gitti. Bir süre ormanlık alanda şahsı kovalayan polis, daha sonra şahsı yakaladı. İsminin Ali İhsan K. (21) olduğu öğrenilen şahsın motosikletinden pet şişe içinde benzin, 600 euro ve 500 lira para çıktı.