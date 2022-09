Başkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi! Yurt ücretleri artmayacak

Ankara Mamak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Yeni Yurtlar Kampüsünde 105 yeni GSB yurt binası açılışına katılan Başkan Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden aldık. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi alan öğrencilerimiz de sadece aldıkları kadar kredi ödeyecekler " dedi ve ekledi: Rakamlar bu kadar açık. Yurt konusu üzerinden tartışma yaratan cahildir ya art niyetlidir ya da öğrencileri tahrik etmeye çalışan bir provokatördür.







"BE HADSİZ"

"İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez, be ahlaksız... İzmir'i pis kokulardan kurtaramıyorsun. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı kendisi de."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN