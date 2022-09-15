Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi! Yurt ücretleri artmayacak

    GSB yurt binası açılışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan gençlere müjde: Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak.

    Yurt ücretleri artmayacak

    Ankara Mamak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Yeni Yurtlar Kampüsünde 105 yeni GSB yurt binası açılışına katılan Başkan Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden aldık. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi alan öğrencilerimiz de sadece aldıkları kadar kredi ödeyecekler " dedi ve ekledi: Rakamlar bu kadar açık. Yurt konusu üzerinden tartışma yaratan cahildir ya art niyetlidir ya da öğrencileri tahrik etmeye çalışan bir provokatördür.



    "BE HADSİZ"
    "İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez, be ahlaksız... İzmir'i pis kokulardan kurtaramıyorsun. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Bunun babası da aynıydı kendisi de."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Zelenskiy yaralandı!
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi! Yurt ücretleri artmayacak
        SON DAKİKA