Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı

Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

ÇATIŞMALARIN YAŞANDIĞI BÖLGELER

Azerbaycan Türkü gazeteci Ceyhun Aşirov, Ermenistan ile yaşanan gerilimde, Erivan yönetimi tarafından servis edilen ve çatışmaların yaşandığı bölgeleri içeren haritayı paylaştı.