Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı" dedi.
ARTIK TAHRİKLERİ BIRAKMALI
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki "Ermeni provokasyonlarını" ele aldıklarını duyurdu.
Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalı." ifadesini kullandı.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.
MİSİLLEME KÜÇÜK ÖLÇEKLİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.
Açıklamada, "Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak, karşı önlemler lokal niteliktedir ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük ölçeklidir. Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan'ın provokasyonlarına son vermeyi amaçlamaktadır." ifadeleri yer aldı.
Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.
ÇATIŞMALARIN YAŞANDIĞI BÖLGELER
Azerbaycan Türkü gazeteci Ceyhun Aşirov, Ermenistan ile yaşanan gerilimde, Erivan yönetimi tarafından servis edilen ve çatışmaların yaşandığı bölgeleri içeren haritayı paylaştı.