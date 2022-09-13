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    • Güncel
    • 13.09.2022 08:51
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    • 13.09.2022 08:51
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    Denizli’de çok sayıda dolu makaron ve 12.5 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Denizli’de dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla yapılan 2 farklı operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı.

    Kaçak tütün operasyonu!
    Denizli'de 5 ile 11 Ağustos 2022 tarihleri arasında "Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı" ve "Dolandırıcılık" suçlarının önlenmesi amacıyla 2 farklı operasyon gerçekleştirildi. Tütüncü adı altında faaliyet gösteren işyerlerinde yapılan kontrollerde, yasadışı yollardan kaçak ürün satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramada ise, 247 adet kaçak içi doldurulmuş makaron, 12.5 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

    15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN DOLANDIRICI YAKALANDI
    Denizli'de kaçakçılık konuları ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda bir diğer operasyonda, "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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    Haberler Güncel Denizli’de çok sayıda dolu makaron ve 12.5 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi
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