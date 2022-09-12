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    • 12.09.2022 08:43
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    İstanbul'da okullar açıldı trafik yoğunluğu başladı!

    Son dakika haberi! İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor, trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.17 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 60'a yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin ders başı yapacağı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynağı da öğrencilere ulaştırdı. Eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül'de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Okul zili çaldı trafik yoğunluğu başladı!

    İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk günü olması dolayısıyla trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

    16 BİN SERVİS ARACI YOLLLARA ÇIKTI
    İlk zilin çalmasıyla birlikte İstanbul'da bugün yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 16 bin servis aracı yollara çıktı. D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

    Okula gidecek öğrenciler ile işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti.

    İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
    Haftanın ilk iş günü saat 08.17 sıralarında, kentte trafik yoğunluk haritasında yüzde 60 olarak belirtildi.


    2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BUGÜN BAŞLIYOR! VİDEO İZLE

    Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.


        MİLYONLARCA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN İÇİN DERS ZİLİ ÇALIYOR
        Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başlıyor.

        Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, uygulanmaya başlayacak ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek.

        Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin ders başı yapacağı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynağı da öğrencilere ulaştırdı.

        Okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi. Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi.

        Bu yıl ayrıca 1450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık, bu yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planlıyor.

        Aktif kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında da yaklaşık 800 köy yaşam merkezi hizmete sunuldu. Yıl sonuna kadar da 6 bin 970 köy yaşam merkezine ulaşılması hedefleniyor.

        Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında, 16 bin 361 kütüphane yapıldı ve kütüphanelerdeki kitap sayısı 80 milyona ulaştı.

            Eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül'de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı.

            2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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