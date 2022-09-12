İstanbul'da okullar açıldı trafik yoğunluğu başladı!

İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk günü olması dolayısıyla trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.
16 BİN SERVİS ARACI YOLLLARA ÇIKTI
İlk zilin çalmasıyla birlikte İstanbul'da bugün yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 16 bin servis aracı yollara çıktı. D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Okula gidecek öğrenciler ile işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
Haftanın ilk iş günü saat 08.17 sıralarında, kentte trafik yoğunluk haritasında yüzde 60 olarak belirtildi.
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Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.