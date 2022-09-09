PKK'nın finans kaynağına 'Eren' darbesi! Diyarbakır'da uyuşturucu kökleri ele geçirildi

Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları kapsamında 1,5 milyon kökten fazla uyuşturucu bitkisi ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eren Abluka-34 operasyonlarının 29'uncu gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Serince mahallesi kırsalında önceden tespit edilen *65* ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde;
-1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi,
-337 bin kök skunk bitkisi
-54 kg. toz esrar,
-216 kg. kubar esrar ve 3.600 metre sulama hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli ise gözaltına alındı.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir."