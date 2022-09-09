Fransız Le Monde'den Başkan Erdoğan için 'büyük ara bulucu ve usta' yorumu! "Macron belki de kıskançlıkla iç geçiriyor..."

KAFKASYA'DAKİ SÜNNİ MÜSLÜMAN VARLIĞI TÜRKİYE'Yİ RUSYA'NIN GÖZÜNDE VAZGEÇİLMEZ KILIYOR

Kafkasya'da 30 milyona yakın Arap olmayan Sünni Müslüman'ın varlığı ortadayken Rusya'nın da Türkiye'yi karşısına almayı göze almadığı vurgulanan makalede, Ukrayna'daki trajediye rağmen Türkiye'nin Rusya ile arabuluculuk konusunda iyi ilişkilere sahip olmasının, Türkiye'de yapılacak seçim, Rus gazı ve petrolü ile tahıla duyulan ihtiyaçtan kaynaklandığı savunuldu.

Makalede, Rusya'nın NATO'da tek iyi ilişkilere sahip olduğu ülkenin Türkiye olduğu, Türkiye'nin de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik taleplerini "koz" olarak kullandığı ileri sürülerek bu nedenle ABD yönetiminin S-400'lerin alımı sonrası savaş uçaklarına koyduğu ambargoyu, yakında kaldırabileceği yorumu yapıldı.

Frachon'un köşe yazısında, Türk ordusunun Suriye'de kendisi için oluşturduğu güvenli bölgeyi daha da genişletmeye karar vermesi durumunda da Batılı müttefiklerin buna sessiz kalacağı belirtildi.

Yazıda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının başında tarafları İstanbul'da barış için bir araya getirdiğinde, dünyada Erdoğan'ın tüm düşman tarafları bir araya getirebileceği görüşünün yerleştiğine dikkat çekildi.

FRANSIZ AP ÜYESİ BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖVMÜŞ MACRON'U ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan tahıl krizinin çözüldüğü ilk günlerde Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında dün İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ise övgüler yağdırdı.