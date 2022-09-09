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    • 09.09.2022 13:17
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    • 09.09.2022 13:47
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    Fransız Le Monde'den Başkan Erdoğan için 'büyük ara bulucu ve usta' yorumu! "Macron belki de kıskançlıkla iç geçiriyor..."

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ve savaş halindeki iki lider ile görüşebilen lider olması dünya basınının da dikkatini çekti. Fransız Le Monde gazetesinde, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron belki de onu kıskanmasına rağmen" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkiler yürütmeyi başaran, büyük bir arabulucu olduğu belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Macron belki de kıskançlıkla iç geçiriyor...

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası batı ve ABD, Rusya'yı yaptırım bombardımanına tutarken Türkiye tarafsız bir duruş sergiledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleriyle Türkiye'de barış masaları kurulurken tahıl koridoru da İstanbul'dan açıldı.

    Erdoğan'ın diplomasi hamleleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşebilen lider olması dünya basınının da dikkatini çekti.

    Fransız Le Monde gazetesinde meseleye ilişkin çarpıcı bir yazı yer aldı.

    Yazıda, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron belki de onu kıskanmasına rağmen" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkiler yürütmeyi başaran, büyük bir arabulucu olduğu belirtildi.

    Gazetede, Alain Frachon'a ait "Erdoğan büyük arabulucu" başlıklı köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Zelenskiy ile güçlü bir ilişkisinin olduğu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile irtibatının da iyi olduğu belirtildi.

    "MACRON BELKİ DE İÇ GEÇİRİYOR"
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'nun 1 Eylül'de Fransız büyükelçilere seslenişindeki, "Türkiye'nin dünyada Rusya ile konuşan tek güç olmasını kim ister?" sözü hatırlatılan yazıda, "Macron'un belki de 'Neden Erdoğan?' diye sorarak kıskançlıkla iç geçirdiği" değerlendirmesi yapıldı.

    Haberde, Erdoğan'ın, Macron'un sözlerini muhtemelen tebessümle karşılayacağı ifade edilen yazıda, "Cumhurbaşkanı (Macron) doğruyu söylüyor. Türk mevkidaşı (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Ukrayna ve Rusya ile irtibatta olan kişi çünkü." ifadeleri kullanıldı.

    "GERÇEKÇİ DIŞ POLİTİKAYI SAVUNANLAR USTAYA ŞAPKA ÇIKARTIYOR"
    Makalede, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan boğazlara sahip kilit konumu, coğrafyası ve tarihinin, Türkiye'yi Ukraynalılar ve Ruslar için ziyaret edilmesi gereken bir yer haline getirdiği değerlendirmesi de yapıldı.

    Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını kınadığı ve Putin'e Kırım'dan çıkma çağrısında bulunduğu anımsatılan köşe yazısında, "Ancak NATO üyesi Türkiye, Rusya'ya yönelik hiçbir yaptırım uygulamadı." ifadesi kullanıldı.

        Türkiye'nin diğer Avrupa ülkeleri gibi Ukrayna'ya silah yardımında bulunmadığına işaret edilen yazıda şunlar kaydedildi:

        "Zelenskiy'ye karşı sıcak ve destekleyici, Putin'e karşı anlayışlı olan Erdoğan, büyük arabulucu olarak kendisini kabul ettiriyor. Herkesle iyi ilişkiler içinde. Biraz kıskanç olsalar da gerçekçi dış politikayı savunanlar, ustaya (Erdoğan) şapka çıkartıyor."

        TÜRKİYE'NİN KİLİT ROLLERİ
        Makalede, "Türkiye'nin arabuluculuğu, Orta Doğu ve Afrika'ya tahıl ihracatı için Ukrayna limanının kilidini açtı. Rus güçlerinin tehlike arz ettiği Zaporijya Nükleer Santrali'ne Birleşmiş Milletler müfettişlerinin gitmesine katkıda bulundu." ifadesine yer verilerek Erdoğan'ın temmuzda Soçi'de Putin ile görüşmesinde güçlendirilmiş ekonomik ortaklık konusunda imza attıkları, ağustosta ise Kiev'de Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, uzun bir çalışma oturumu gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

        Osmanlı ve Rus imparatorluklarının ortak tarihine işaret edilen yazıda, Türkiye'de Baykar'ın ürettiği SİHA'ların Ukrayna'ya satışına değinildi; Rusya ve Türkiye'nin Orta Doğu, Suriye ve Libya'da farklı tarafta yer aldıklarına, Libya'da da Türk SİHA'larının başarı kazandığına vurgu yapıldı.

        KAFKASYA'DAKİ SÜNNİ MÜSLÜMAN VARLIĞI TÜRKİYE'Yİ RUSYA'NIN GÖZÜNDE VAZGEÇİLMEZ KILIYOR
        Kafkasya'da 30 milyona yakın Arap olmayan Sünni Müslüman'ın varlığı ortadayken Rusya'nın da Türkiye'yi karşısına almayı göze almadığı vurgulanan makalede, Ukrayna'daki trajediye rağmen Türkiye'nin Rusya ile arabuluculuk konusunda iyi ilişkilere sahip olmasının, Türkiye'de yapılacak seçim, Rus gazı ve petrolü ile tahıla duyulan ihtiyaçtan kaynaklandığı savunuldu.

        Makalede, Rusya'nın NATO'da tek iyi ilişkilere sahip olduğu ülkenin Türkiye olduğu, Türkiye'nin de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik taleplerini "koz" olarak kullandığı ileri sürülerek bu nedenle ABD yönetiminin S-400'lerin alımı sonrası savaş uçaklarına koyduğu ambargoyu, yakında kaldırabileceği yorumu yapıldı.

        Frachon'un köşe yazısında, Türk ordusunun Suriye'de kendisi için oluşturduğu güvenli bölgeyi daha da genişletmeye karar vermesi durumunda da Batılı müttefiklerin buna sessiz kalacağı belirtildi.

        Yazıda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının başında tarafları İstanbul'da barış için bir araya getirdiğinde, dünyada Erdoğan'ın tüm düşman tarafları bir araya getirebileceği görüşünün yerleştiğine dikkat çekildi.

        FRANSIZ AP ÜYESİ BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖVMÜŞ MACRON'U ELEŞTİRMİŞTİ
        Öte yandan tahıl krizinin çözüldüğü ilk günlerde Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında dün İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ise övgüler yağdırdı.

        Türkiye'nin ev sahipliğinden gerçekleşen anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Lebreton, "Ukrayna tahılının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika'daki kıtlığın önlenmesini mümkün kılacak. Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil, Erdoğan'dı. Türkiye, Fransa'dan daha güçlü" ifadelerini kullandı.

            "TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ"
            Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada da Türkiye'nin süreç içerisindeki başarılı tutumu vurgulanarak, "Türkiye'yi de bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

            MACRON ROL ÇALMAYA ÇALIŞMIŞTI
            Başkan Erdoğan'ın diplomasi hamleleri aylar öncesinden sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kendisine 'tahıl krizinin çözümünden' pay çıkarmak için Twitter üzerinden paylaşımda bulunmuştu.

            Macron Twitter üzerinden Başkan Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye ile Fransa, transatlantik ittifakının birliğine ve gücüne her zamankinden daha fazla bağlı ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına izin vermek için çabalarını sürdürecek." ifadelerine yer vermişti.

            MACRON KAYBETTİ
            Yaşananlar sonrası tahıl krizi İstanbul'da çözüldü. Türkiye'nin kurduğu masada yer alamayan Macron kendi ülkesinde bile eleştirilirken, sosyal medyada "Macron kaybetti, Erdoğan kazandı" yorumları yapıldı.

            Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

            ZELENSKİY: ERDOĞAN'A MİNNETTARIM
            Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasına ilişkin çabalarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e minnettar olduğunu belirtti.

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            Haberler Güncel Fransız Le Monde'den Başkan Erdoğan için 'büyük ara bulucu ve usta' yorumu! "Macron belki de kıskançlıkla iç geçiriyor..."
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