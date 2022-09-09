Fransız Le Monde'den Başkan Erdoğan için 'büyük ara bulucu ve usta' yorumu! "Macron belki de kıskançlıkla iç geçiriyor..."

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası batı ve ABD, Rusya'yı yaptırım bombardımanına tutarken Türkiye tarafsız bir duruş sergiledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleriyle Türkiye'de barış masaları kurulurken tahıl koridoru da İstanbul'dan açıldı.
Erdoğan'ın diplomasi hamleleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşebilen lider olması dünya basınının da dikkatini çekti.
Fransız Le Monde gazetesinde meseleye ilişkin çarpıcı bir yazı yer aldı.
Yazıda, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron belki de onu kıskanmasına rağmen" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkiler yürütmeyi başaran, büyük bir arabulucu olduğu belirtildi.
Gazetede, Alain Frachon'a ait "Erdoğan büyük arabulucu" başlıklı köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Zelenskiy ile güçlü bir ilişkisinin olduğu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile irtibatının da iyi olduğu belirtildi.
"MACRON BELKİ DE İÇ GEÇİRİYOR"
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'nun 1 Eylül'de Fransız büyükelçilere seslenişindeki, "Türkiye'nin dünyada Rusya ile konuşan tek güç olmasını kim ister?" sözü hatırlatılan yazıda, "Macron'un belki de 'Neden Erdoğan?' diye sorarak kıskançlıkla iç geçirdiği" değerlendirmesi yapıldı.
Haberde, Erdoğan'ın, Macron'un sözlerini muhtemelen tebessümle karşılayacağı ifade edilen yazıda, "Cumhurbaşkanı (Macron) doğruyu söylüyor. Türk mevkidaşı (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Ukrayna ve Rusya ile irtibatta olan kişi çünkü." ifadeleri kullanıldı.
"GERÇEKÇİ DIŞ POLİTİKAYI SAVUNANLAR USTAYA ŞAPKA ÇIKARTIYOR"
Makalede, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan boğazlara sahip kilit konumu, coğrafyası ve tarihinin, Türkiye'yi Ukraynalılar ve Ruslar için ziyaret edilmesi gereken bir yer haline getirdiği değerlendirmesi de yapıldı.
Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını kınadığı ve Putin'e Kırım'dan çıkma çağrısında bulunduğu anımsatılan köşe yazısında, "Ancak NATO üyesi Türkiye, Rusya'ya yönelik hiçbir yaptırım uygulamadı." ifadesi kullanıldı.