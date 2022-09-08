Başkan Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için mektup kaleme aldı: Nerede bir vatandaşımız varsa biz oradayız

Bundan 21 yıl önce "Büyük Türkiye" hedefi ve "Milletinin hizmetinde bir devlet" anlayışıyla kutlu bir yolculuğa çıktıklarını anımsatan Erdoğan, Türkiye'deki her bir vatandaş gibi, yurt dışında yaşayanları da bu kutlu yürüyüşün asli unsuru olarak gördüklerine işaret etti.

21 yıllık süreçte bir taraftan Türkiye'de büyük dönüşümler gerçekleştirirken diğer yandan "Nerede bir vatandaşımız varsa biz oradayız." düsturuyla hareket ettiklerini vurgulayan Erdoğan, mektubunda, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sesine kulak vererek, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduk. Sizlerin desteğiyle ve sizlerden aldığımız güçle, savunma sanayiinden dış politikaya, sağlıktan ulaşıma kadar dünyanın neresinde olursa olsun, her insanımızın gurur duyduğu bir Türkiye inşa ettik." ifadesine yer verdi.