Eylem hazırlığındaki 4 PKK/KCK'lı terörist yakalandı!

PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu.
Diyarbakir Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgüt mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı.
Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi.
Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şahısların ifade işlemleri devam ediyor.