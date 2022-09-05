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    • 05.09.2022 19:05
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    • 05.09.2022 19:10
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    Eylem hazırlığındaki 4 PKK/KCK'lı terörist yakalandı!

    Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 PKK/KCK'lı terörist yakalandı. Şüphelilerinin durdurulan araçlarında yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

    Eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

    PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu.

    Diyarbakir Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgüt mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı.

    Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

    Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

    Şahısların ifade işlemleri devam ediyor.

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