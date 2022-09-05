Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı CHP medyasının 'İBB'nin yalılarına çökülüyor' yalanını gözler önüne serdi

"BELEDİYELER ADINA TESCİLİ MÜMKÜN OLMADIĞI..."

Zira kanunun 1. Maddesinde; "Taşınmazların vasfı ve üzerindeki kamu hizmetleri dikkate alınarak ilgisine göre ilgili idarelere devrinin amaçlandığı, okul, cami, karakol binası gibi yerlerin vasfı ve durumu nazara alınarak belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı" hükmü bulunmakta; okulların belediyelere devredilemeyeceği hususu hüküm altına alınmaktadır.

Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her şart altında hukukun gereğini yapacak, milletimizin menfaatini korumaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.