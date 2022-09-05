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    • Haberler
    • 06.09.2022 10:46
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    • 06.09.2022 10:46
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    İcra affı geldi! İcra affı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2 bin liraya kadar...

    Kabine Toplantısı Sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan milyonların beklediği müjdeyi verdi. İcra affı gelecek mi sorularına cevap arayan vatandaşlar konu hakkında detayları merak ediyor.

    takvim.com.tr

    Vatandaşlar icra affı hakkında detayları merak ediyordu. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası icra takibinde 10 milyon dosyanın ve 5 milyon vatandaşın icra takibinden kurtulacağını müjdeledi.

    İCRA AFFI GELECEK Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz." açıklamasında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır." diyerek vatandaşa beklediği müjdeyi verdi.

        İCRA AFFI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Başkan Erdoğan icra affı başvurularıyla ilgili olarak "15 Ağustos tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2000 lira ve altındaki borçların tasfiyesini sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız doğalgaz desteğini devam ettireceğiz. 5 Eylül itibarıyla başvurular başlayacak." ifadelerini kullandı.

        YENİ DÜZENLEMEYLE 2 BİN LİRAYA KADAR OLAN BORÇLAR İCRADAN DÜŞECEK.

        Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.
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        Haberler Haberler İcra affı geldi! İcra affı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2 bin liraya kadar...
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