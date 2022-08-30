CHP'li İBB’ye "kaldırım" tepkisi: "Sağlam betonları kırıyorlar"

"NE AMAÇLA YAPILIYOR ONU DA BİLMİYORUZ"

Yeni yapılan betonların ne amaçla yapıldığını bilmediğini söyleyen vatandaş Cemil Çetin, "Sağlam betonları kırıyorlar. Altında demir olanlar görüyorsunuz. Demir olmayan beton atıyorlar. Biz de anlam veremedik yani bu neyin nesi? Ne amaçla yapılıyor onu da bilmiyoruz. Şu betona bakın?