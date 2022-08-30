Beykoz’da kaçak tütün operasyonu: 1 ton 777 kilogram ele geçirildi

BEYKOZ'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1 ton 777 kg bandrolsüz kaçak nargile tütünü, kaçak nargile tütünü imalatında kullanılan 3 ton ham madde ile çeşitli maddeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Ağustos Pazartesi günü, kaçak nargile tütünü bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda depodaki 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1 ton 777 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünü ve imalatında kullanılan 3 ton ham madde ile bin 470 litre sıvı, 1 adet terazi, 4 adet metal kova, 22 bin adet plastik kutu ve kapak, 400 bin adet etiket ele geçirildi.