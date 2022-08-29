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    • Güncel
    • 29.08.2022 22:33
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    • 29.08.2022 23:11
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    Silivri'de kurgulanan 'geçinemiyoruz tiyatrosunda İYİ Parti parmağı! Meral Akşener'e sızlanan Ensar Kaşçıoğlu İP'in teşkilatından çıktı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Silivri'de yaptığı ziyarette kurgulanan 'geçinemiyoruz' tiyatrosu bozguna uğratıldı. Söz konusu tiyatronun baş rolünde yer alan ve "Kara kara düşünüyorum, evde ağlıyorum. Ben kantinde ne yiyeceğim, ben aç mı kalacağım diyorum. Bu devlet bizi niye düşünmüyor?" ifadelerini kullanan Ensar Kaşçıoğlu isimli şahsın İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıktı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Silivri’de kurgulanan tiyatroda İYİ Parti parmağı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefet, yalan, kara propaganda ve algı operasyonlarına hız verdi.

    Hemen her hafta gerçekleştirdiği parti grup toplantılarında, kürsüye çıkardığı kişilerin İYİ Parti ile iltisaklı olduğu ortaya çıkan Meral Akşener'in yeni bir tiyatrosu daha deşifre oldu.

    İYİ Parti'de algı oyunları bitmek bilmiyor!

    GEÇİNEMİYORUZ TİYATROSUNDA 'İYİ PARTİ' PARMAĞI
    Geride kalan günlerde İstanbul'un Silivri ilçesinde çeşitli temaslarda bulunan Akşener, sokakta bir gençle 'karşılaşmıştı'. Kameralar önünde İYİ Parti liderine dert yanan genç, evden dışarıya çıkamadığını öne sürmüştü.

    İsminin Ensar Kaşçıoğlu olduğu öğrenilen genç, "Cebimde 10 lira var. Evden dışarı çıkmıyorum ki bir su almayayım diye. Bir su 4 lira, bir şey yiyelim desek her şey 15-20 liradan başlıyor. Bir kalem 20, bir defter 30 liradan başlıyor. Kara kara düşünüyorum, evde ağlıyorum. Ben kantinde ne yiyeceğim, ben aç mı kalacağım diyorum. Bu devlet bizi niye düşünmüyor? Devlet bize neden bir şey sunmuyor? Biz nasıl iyi bir eğitim alırız? Biz bu devletin genci değil miyiz? Suriyeli mi olmam lazım?, Afgan mi olmam lazım eğitim desteği almam için. Bir kalem 30 lira olur mu ya. Marketlerde artık kalemi taksitle veriyorlar" diye konuşmuştu.

    İYİ Parti eliyle organize edilen 'geçinemiyoruz' algılı tiyatro bozguna uğradı...




    PARTİLİ ÇIKTI
    Geçinemediğinden dert yanan Ensar Kaşçıoğlu isimli gencin İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıktı.


        Buğra Kavuncu

        KAVUNCU'DAN İMAMOĞLU'NA BOY BOY FOTOĞRAFLAR...
        Kaşçıoğlu'nun sosyal medya hesabından Akşener'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile de pek çok fotoğrafının olduğu belirlendi.


        Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti'nin tiyatrocusu Ensar Kaşçıoğlu




        Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti'nin tiyatrocusu Ensar Kaşçıoğlu
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        Haberler Güncel Silivri'de kurgulanan 'geçinemiyoruz tiyatrosunda İYİ Parti parmağı! Meral Akşener'e sızlanan Ensar Kaşçıoğlu İP'in teşkilatından çıktı
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