Silivri'de kurgulanan 'geçinemiyoruz tiyatrosunda İYİ Parti parmağı! Meral Akşener'e sızlanan Ensar Kaşçıoğlu İP'in teşkilatından çıktı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefet, yalan, kara propaganda ve algı operasyonlarına hız verdi.



Hemen her hafta gerçekleştirdiği parti grup toplantılarında, kürsüye çıkardığı kişilerin İYİ Parti ile iltisaklı olduğu ortaya çıkan Meral Akşener'in yeni bir tiyatrosu daha deşifre oldu.

GEÇİNEMİYORUZ TİYATROSUNDA 'İYİ PARTİ' PARMAĞI

Geride kalan günlerde İstanbul'un Silivri ilçesinde çeşitli temaslarda bulunan Akşener, sokakta bir gençle 'karşılaşmıştı'. Kameralar önünde İYİ Parti liderine dert yanan genç, evden dışarıya çıkamadığını öne sürmüştü.

İsminin Ensar Kaşçıoğlu olduğu öğrenilen genç, "Cebimde 10 lira var. Evden dışarı çıkmıyorum ki bir su almayayım diye. Bir su 4 lira, bir şey yiyelim desek her şey 15-20 liradan başlıyor. Bir kalem 20, bir defter 30 liradan başlıyor. Kara kara düşünüyorum, evde ağlıyorum. Ben kantinde ne yiyeceğim, ben aç mı kalacağım diyorum. Bu devlet bizi niye düşünmüyor? Devlet bize neden bir şey sunmuyor? Biz nasıl iyi bir eğitim alırız? Biz bu devletin genci değil miyiz? Suriyeli mi olmam lazım?, Afgan mi olmam lazım eğitim desteği almam için. Bir kalem 30 lira olur mu ya. Marketlerde artık kalemi taksitle veriyorlar" diye konuşmuştu.