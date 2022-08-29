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    • 29.08.2022 13:58
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    • 29.08.2022 13:58
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    Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama

    Konya'da Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 14 bin 500 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

    Zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama

    Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'ya uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde; merkez ilçelerde tespit edilen ikametlerin yanı sıra şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslar üzerinde aramalar yapıldı.

    Aramalarda 14 bin 500 adet uyuşturucu hap, bir miktar eroin, esrar ve metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi ele geçirilerek el konuldu.

    Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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