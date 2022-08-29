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    Başkan Erdoğan, Büyük taarruz ’un 100. yılında Afyon ve Kütahya'ya gidiyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beylerbeyi’nde bir pastanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Burada çocuklarla da yakından ilgilendi, hediyeler verdi.

    Fatma Göksu
    Şanlı zafere özel kutlama

    Türkiye, 100 yıl önce 30 Ağustos'ta tarihe geçen Büyük Zaferi kazandı. Başkan Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. yıldönümü nedeniyle bugün Afyonkarahisar ve Kütahya'ya gidecek. Erdoğan'ın Afyonkarihsar'da taarruzun başladığı Kocatepe'ye çıkması bekleniyor. Milli mücadelenin kilit şehirleri olan Afyonkarahisar ve Kütahya'da zafer kutlamaları kapsamında 100. yıla özel etkinlikler düzenlenecek. Kütahya'da 3 bin 743 metre uzunluğunda 1 metre 60 santimetre enindeki dev Türk bayrağı Dumlupınar Şehitliği'nde açılacak.



    COŞKUYLA KUTLANACAK
    Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK ve Jandarma Havacılık Başkanlığı Üzüm Salkımı Timi Büyük Zafer'in 100. yılı coşkusunu Kütahya semalarında yaşatacak. Kutlamaların yapılacağı Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'de katılımcılar SOLOTÜRK ve Üzüm Salkımı Timi'nin gösterileriyle unutulmaz anlar yaşayacak.



    Başkan Erdoğan, pastanede çocukların ilgisi ve sevgisine de kayıtsız kalmadı. O anlar, fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

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