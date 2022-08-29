Başkan Erdoğan, Büyük taarruz ’un 100. yılında Afyon ve Kütahya'ya gidiyor

Türkiye, 100 yıl önce 30 Ağustos'ta tarihe geçen Büyük Zaferi kazandı. Başkan Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. yıldönümü nedeniyle bugün Afyonkarahisar ve Kütahya'ya gidecek. Erdoğan'ın Afyonkarihsar'da taarruzun başladığı Kocatepe'ye çıkması bekleniyor. Milli mücadelenin kilit şehirleri olan Afyonkarahisar ve Kütahya'da zafer kutlamaları kapsamında 100. yıla özel etkinlikler düzenlenecek. Kütahya'da 3 bin 743 metre uzunluğunda 1 metre 60 santimetre enindeki dev Türk bayrağı Dumlupınar Şehitliği'nde açılacak.